Mamadi III Fara Camara intente une poursuite civile de 1,2 million contre le SPVM et le DPCP

Arrêté et accusé à tort d’avoir agressé sauvagement un policier en janvier dernier, l’étudiant montréalais Mamadi III Fara Camara et ses proches intentent une poursuite civile de 1,2 million de dollars contre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP). Ils accusent les autorités de s’être plongées dans une vision en tunnel, qui leur a fait mettre de côté des éléments de preuve cruciaux démontrant pourtant qu’il n’était pas le bon suspect.

« Les policiers se sont basés sur des stéréotypes et préjugés pour justifier l’arrestation et la détention de M. Camara. […] Ce traitement provient de biais conscients ou inconscients de la part des policiers qui souhaitaient trouver un coupable rapidement », peut-on lire dans la requête déposée mercredi au palais de justice de Montréal.

Interception et arrestation illégales, profilage racial, usage de force abusive : plus d’une dizaine de manquements dès les premiers moments de l’enquête sont relevés par le cabinet d’avocats Arsenault Dufresne Wee, qui représente M. Camara.

L’homme de 31 ans avait été faussement identifié comme le principal suspect de la violente agression contre le policier Sanjay Vig, le 28 janvier dernier. Il a été arrêté, accusé et a passé six jours en prison à cause de cette erreur sur la personne.

Il reproche au DPCP d’avoir manqué d’objectivité dans l’analyse du dossier en déposant des accusations « parmi les plus graves du Code criminel, sans analyser le dossier complet ».

« Puisqu’un policier était la victime, la procureure se devait d’être la plus impartiale possible dans son analyse du dossier afin de s’assurer de la qualité de l’enquête et de sa décision », peut-on lire dans le document de cour.

Le « véritable suspect » de l’attaque contre l’agent Vig a finalement été arrêté deux mois après les événements à Toronto. Ali Ngarukiye a été accusé notamment de tentative de meurtre. Il doit subir son enquête sur remise en liberté la semaine prochaine.

Cellulaire au volant

Pour la première fois, M. Camara livre une version détaillée de sa version des événements, qui se sont déroulés en moins d’une dizaine de minutes. Il explique ainsi qu’il était sur le point de revenir chez lui lorsqu’il a été intercepté par l’agent Vig aux abords de l’autoroute métropolitaine, en face du Marché Central, vers 16 h 50. Le policier lui aurait fait signe de la main de continuer tout droit avant de le suivre, allumer ses gyrophares et l’intercepter pour cellulaire au volant.

« Pendant qu’il attend que le policier vienne le voir, M. Camara regarde son cellulaire et le pose ensuite sur sa cuisse », peut-on lire dans le document de cour.

Le policier lui aurait mentionné qu’un collègue l’avait également vu faire. Il serait reparti à son auto où il serait demeuré cinq minutes avant de revenir avec un constat d’infraction entre les mains.

En se dirigeant vers l’auto de M. Camara, l’agent Vig lui aurait fait signe de mettre son masque. C’est à ce moment qu’une tierce personne serait apparue derrière le policier et l’a attaqué brutalement.

« M. Camara est alors encore dans son véhicule. Il est surpris de ce qu’il voit et s’attend à ce que le collègue de l’agent Vig lui vienne en aide, mais personne ne vient », est-il écrit.

Il n’aurait pas vu l’entièreté de l’agression, mais il soutient qu’un homme a frappé le patrouilleur et a entendu un coup de feu.

Paniqué, M. Camara téléphone au 9-1-1 et rapporte les événements dont il vient d’être témoin. Non seulement il dit être resté sur les lieux, mais il soutient aussi ne jamais être sorti du véhicule jusqu’à l’arrivée de l’agent Bourque, à qui il a fourni une description du suspect : un homme noir avec des « dreads ». Rapidement, M. Camara se fait dire qu’il peut quitter les lieux.

Ce qu’il ignorait, c’est qu’au même moment l’agent Vig lançait une alerte et l’a identifié comme principal suspect de son agression.

En moins de 15 minutes, un important périmètre de sécurité est érigé dans le secteur. Ainsi, M. Camara a été intercepté alors qu’il était dans son véhicule, stationné à quelques rues de la scène de crime, par quatre policiers qui ont tous pointé leur arme à feu en sa direction.

Il a été agrippé par les épaules, projeté face contre le sol et sa tête a été immobilisée avec la botte d’un des agents avant d’être placé en état d’arrestation.

M. Camara raconte avoir indiqué aux policiers qu’ils faisaient erreur sur la personne et leur mentionne avoir téléphoné au 9-1-1.

Traitement discriminatoire

L’entourage de M. Camara a été plongé malgré lui dans un cauchemar à la suite de son arrestation. Sa conjointe, enceinte de jumeaux à l’époque, son beau-frère, sa belle-sœur et son conjoint, et un couple de voisins ont tous subi un traitement discriminatoire.

Mody Sody Barry, qui habite le même immeuble à logement que M. Camara, a reçu à deux reprises la visite des policiers. « Les policiers se sont permis de placer des citoyens pendant 4 heures dans un autobus, la porte ouverte en plein mois de janvier, incluant des enfants. Il n’y avait que des immigrants dans l’autobus », peut-on lire dans la requête. « Une pensée persiste dans leur esprit ; les policiers auraient-ils agi de la même manière de l’autre côté d’Acadie, dans un quartier plus riche et blanc ? », est-il soulevé.

Lors de leur deuxième rencontre, les policiers lui ont demandé de dire « la vérité » et indiqué « qu’il doit donner l’arme à feu ».

Le même stratagème aurait été utilisé, en présence d’enfants, avec le frère de M. Camara en affirmant qu’ils avaient trouvé des preuves.

Nouvelle preuve

Dans les documents, on revient également sur la fameuse vidéo du ministère des Transports qui a été visionnée le soir même par deux policiers. Lors du retrait des accusations contre M. Camara, le DPCP avait indiqué que de nouveaux éléments de preuve avaient été portés à leur attention. Or, les avocats de M. Camara estiment que les policiers ont mal fait leur travail puisque la vidéo était entre leur main depuis les événements et n’a été transmise aux procureurs que six jours plus tard.

Puisque cette vidéo fera sans doute partie de la preuve au procès d’Ali Ngarukiye, la description de celle-ci a été caviardée dans les documents déposés par M. Camara.

Les nombreuses fautes commises par les policiers et les procureurs démontrent, selon les avocats, que l’enquête était viciée et que « les démarches subséquentes entreprises par les policiers incluant les rencontres de membres de la famille de M. Camara n’étaient pas nécessaires ni appuyées par aucune preuve mise à part l’identification par le policier Vig ».