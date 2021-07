Quoi surveiller aujourd’hui ?

Vaccination : nouvelle offensive de Québec

Dans un nouvel effort d’encourager les jeunes Québécois à se faire vacciner contre la COVID-19, le gouvernement du Québec lancera aujourd’hui une publicité télévisée en ce sens. Des messages seront également diffusés au cours des prochaines semaines à la radio ainsi que dans les médias imprimés et numériques. Le gouvernement se tournera même vers la plateforme TikTok pour y diffuser des capsules.

Intitulée Une bonne dose, la campagne publicitaire insistera notamment sur l’importance de se présenter au rendez-vous et de se prévaloir de la deuxième dose de vaccin.

On peut s’attendre à la participation de personnalités influentes telles que les athlètes Kim Clavel et Patrice Volny, l’humoriste Philippe Bond de même que les personnalités sportives de la télévision Patrice Bernier et Dave Morissette.