Les Québécois sont les moins préoccupés par la COVID-19 de toute l’Amérique du Nord

Les Québécois forment le groupe le plus optimiste de toute l’Amérique du Nord face à la fin de la pandémie, et sont ceux qui ont le moins peur de contracter la maladie. C’est ce qu’affirme un récent sondage de la firme Léger, réalisé pour le compte de l’Association d’études canadiennes (AEC).

En date du 4 juillet, 32 % des Québécois affirmaient « avoir assez ou très peur » de contracter la COVID-19. Aux États-Unis, ce niveau d’inquiétude grimpe à 43 % et au Canada, à 44 %.

Et encore, il y a un écart au Québec entre les francophones et le reste de leurs concitoyens. Près de 25 % des Québécois de langue française craignent d’attraper la COVID-19, tandis qu’ils sont 50 % chez les non-francophones, et ce, malgré des taux de vaccination similaires. « Le niveau de préoccupation des non-francophones ressemble au niveau du reste du Canada », note au passage Jack Jedwab, président de l’AEC.

Même la résurgence du virus par la venue du variant Delta n’ébranle pas la confiance des Québécois. Ils sont 45 % à se dire « assez » ou « très » inquiets vis-à-vis de cette mutation hautement contagieuse. Cette proportion de craintifs monte à 53 % aux États-Unis et à 59 % au Canada.

La confiance des Québécois envers la vaccination va de pair avec les progrès de la vaccination, explique Jack Jedwab. Aux États-Unis, c’est plutôt une « négation de la réalité » qui motive la confiance des sondés. « Au Québec, malgré le fait que les gens ont moins peur, ils sont quand même allés se faire vacciner en très grand nombre, contrairement aux États-Unis où les gens qui ont le moins peur du COVID-19 se font beaucoup moins vacciner. »

Les Québécois n’en demeurent pas moins les champions de l’optimisme. À la question « Êtes-vous optimiste quant à l’année à venir? », 74 % des Québécois répondent « oui ». Ils sont 61 % au Canada et 48 % aux États-Unis à affirmer la même chose.

Il s’agit d’un renversement de tendance depuis le début de la pandémie. Jusqu’à la fin de l’année 2020, les Québécois se montraient davantage prompts à croire qu’ils vivaient « le pire de la crise ». Début janvier, les perceptions ont commencé à changer et depuis, l’inclination à penser que « le pire de la crise est derrière nous » est plus répandue au Québec qu’ailleurs au Canada. Ils sont maintenant 74 % des Québécois à le croire, par rapport à 64 % des Canadiens et 62 % des Ontariens.

Le sondage confirme par ailleurs les disparités entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait à la confiance envers les vaccins. Pas moins de 76 % des Canadiens se disent sûrs de l’efficacité des vaccins, contre seulement 63 % des Américains.

Le sondage a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1518 Canadiens et de 1003 Américains.