Quoi surveiller aujourd’hui ?

Vaccination express

Un peu partout à travers le Québec, on voit arriver sur les routes des cliniques de vaccination mobiles, à l’intérieur de véhicules motorisés.

Le CISSS de la Montérégie-Centre et le Réseau de transport de Longueuil (RTL) suivent la tendance et tiendront un point de presse à l’occasion du lancement de la toute première activité de vaccination à bord du nouveau vaccibus, aujourd’hui à 12 h.

Le personnel se rendra au parc Empire dans l’arrondissement de Greenfield Park pour administrer une première ou une seconde dose aux citoyens, à l’intérieur d’un autobus du RTL. Le but de l’initiative est de rejoindre le plus de personnes possible, particulièrement les 18 à 30 ans qui sont plus réticents à se faire vacciner.