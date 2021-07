Ottawa accorde plus de 2,5 millions pour améliorer la sécurité alimentaire à Montréal

La ministre fédérale de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé lundi matin un soutien de 2,5 millions $ visant à améliorer la sécurité alimentaire à Montréal.

L’annonce avait lieu à la Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve qui recevra près de 235 000 $ afin d’établir une ferme urbaine comprenant l’installation de deux nouvelles serres.

« En luttant contre l’insécurité alimentaire dans la région de Montréal, vous favorisez l’autonomie des citoyens et vous renforcez la communauté. Et c’est d’autant plus important alors qu’on traverse une pandémie mondiale », a déclaré la ministre Bibeau.

L’organisme communautaire qui œuvre dans le quartier depuis 1986 « a constaté depuis les 17 derniers mois » les effets de la pandémie sur les ménages alors qu’il a distribué plus de 185 000 repas durant cette période.

L’appui des instances fédérales envers ce « projet de ferme agricole en ville » permettra « de poser des actes forts, pour que les gens ne soient pas sujets aux fluctuations du prix des aliments », a souligné le directeur général de La Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve, Benoist De Peyrelongue.

23 millions pour aider les organismes du pays

L’aide sera octroyée par le biais du Fonds des infrastructures alimentaires locales (FIAL) dont bénéficieront aussi 30 organismes à but non lucratif de la métropole, œuvrant dans la distribution de denrées.

La ministre Bibeau a expliqué que le financement servira à moderniser des installations ou des équipements, construire des serres dans des secteurs éloignés ou encore créer des modules d’entreposage pour les aliments.

Le gouvernement fédéral avait annoncé vendredi un soutien additionnel de 10 millions $ pour les organismes à travers le pays, ce qui porte à 23 millions $ l’enveloppe totale du FIAL pour l’année 2021-2022.

« La toute première politique alimentaire pour le Canada définit une vision ambitieuse : que tous les Canadiens et Canadiennes aient accès à une quantité suffisante d’aliments sains, nutritifs et diversifiés sur le plan culturel », a rappelé la ministre Bibeauau sujet du Fonds créé en 2019.

Le troisième appel à projets est ouvert depuis lundi. Les bénéficiaires pourront recevoir des subventions de 15 000 $ à 150 000 $.

Depuis son lancement il y a deux ans, le FIAL a versé 27 millions $ pour soutenir plus de 625 projets essentiels visant à renforcer la sécurité alimentaire au Canada, comme des jardins et des cuisines communautaires, des camions réfrigérés et des unités de stockage pour les dons alimentaires.