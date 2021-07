Le Canada et le bal diplomatique des vaccins

Ottawa a déjà promis d’envoyer des millions de doses de vaccin contre la COVID-19 aux pays qui en réclament, mais la portée de cette diplomatie vaccinale reste pour l’instant limitée.

On devrait obtenir aujourd’hui plus de précisions sur la stratégie canadienne à ce chapitre, car la ministre du Développement international, Karina Gould, et la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, tiendront une conférence de presse en compagnie du président d’UNICEF Canada, David Morley, sur « le soutien du Canada aux efforts de vaccination dans les pays en développement, ainsi qu’en situations humanitaires et de conflit ».