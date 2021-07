Quoi retenir de la fin de semaine?

La veuve de Jovenel Moïse suit ses traces

Trois jours après l’assassinat du président haïtien, Martine Moïse a déclaré vouloir poursuivre la « bataille » politique de son mari. Elle s’exprimait pour la première fois depuis la mort de Jovenel Moïse, sur son compte Twitter. Le président du pays le plus pauvre des Amériques se battait, affirme sa veuve, pour « les routes, l’eau et l’électricité, le référendum et les élections prévues en fin d’année », lui qui « a toujours cru dans les institutions et la stabilité ».

« En un clin d’œil, les mercenaires sont entrés dans ma maison et ils ont criblé mon mari de balles […] sans même lui donner la chance de dire un seul mot », raconte la première dame d’Haïti. Blessée dans l’attaque, elle a été soignée dans un hôpital local avant d’être évacuée par avion vers Miami.