Quoi surveiller cette fin de semaine ?

Rassemblement des professionnels de l’hôtellerie

Les membres des 26 syndicats participant à la négociation coordonnée de l’hôtellerie à la CSN tiendront un rassemblement, ce soir, devant la Place des Arts. Ils se réuniront dans le cadre d’un événement festif organisé par le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’hôtel Méridien de Montréal.

Alors que la majorité de leurs conventions collectives sont échues depuis plus d’un an, les professionnels de l’hôtellerie entament des moyens de pression pour inciter les employeurs à négocier de bonne foi et à leur offrir des conditions de travail adaptées au contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.