Quoi surveiller aujourd’hui ?

Nomination d’un nouveau p.-d.g. à BAnQ

Le Conseil des ministres procédera aujourd’hui, selon nos informations, à la désignation du prochain p.-d.g. de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ). Il faut savoir que la loi sur BAnQ stipule que le p.-d.g. doit être « nommé par le gouvernement », et ce, « sur la recommandation du CA en tenant compte du profil de compétence et d’expérience établi par le conseil ».

Pour plusieurs, compte tenu des défis colossaux que posera la transition numérique, il est impératif qu’un spécialiste des bibliothèques actuelles soit nommé à la tête de l’institution phare dans la vie culturelle des Québécois.

Cette nomination se fait aussi au moment où des experts indépendants préviennent que BAnQ continuera de s’enfoncer de plus en plus dans les déficits si elle effectue les dépenses de fonctionnement et les investissements requis dans ses infrastructures. Inutile de dire que de nombreux défis attendent le nouveau grand patron.