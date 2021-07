Quoi retenir de la fin de semaine ?

L’ouragan Elsa approche Haïti

La tempête tropicale Elsa a frappé samedi les côtes sud d’Haïti et de la République dominicaine, abattant des arbres et soufflant des toits alors qu’elle traversait les Caraïbes et a tué au moins trois personnes. Un décès a été signalé à Sainte-Lucie et deux en République dominicaine.

Les autorités haïtiennes ont relevé samedi matin le niveau d’alerte en vigilance rouge, soit le maximum, pour l’ensemble du pays.

« D’ici lundi, Elsa devrait passer au-dessus du centre et de l’ouest de Cuba pour se diriger vers le détroit de Floride », a indiqué le Centre national des ouragans américain. En atteignant la Floride, Elsa ne devrait plus être classée comme un ouragan, mais pourrait regagner en puissance. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré l’état d’urgence dans 15 comtés de l’état, y compris dans celui de Miami-Dade, où l’immeuble en copropriété s’est effondré la semaine dernière.