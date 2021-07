Kahsennenhawe Sky-Deer devient la première femme élue grande cheffe à Kahnawake

Pour la première fois de son histoire, la communauté de Kahnawake a élu une femme au poste de grande cheffe. Kahsennenhawe Sky-Deer a ainsi remporté l’élection samedi soir avec 573 voix, contre 368 pour sa plus proche rivale, Gina Deer.

Mme Sky-Deer servait déjà le Conseil mohawk depuis 12 ans, où elle était notamment assignée à la défense du patrimoine. Elle parle couramment la langue mohawk, le Kanyen’kéha, et elle a remercié la communauté dans cette langue sur les réseaux sociaux.

La nouvelle grande cheffe, 41 ans, est également la première membre de la communauté LGBTQ2S + à être élue à ce poste, selon des informations locales.

Dans les jours précédant cette élection, Kahsennenhawe Sky-Deer a déclaré à des médias locaux vouloir unir les membres de la communauté de Kahnawake sous une même bannière. Elle favoriserait une gouvernance plus traditionnelle sur le conseil, tout en s’attaquant aux enjeux actuels.

« Le mot à la mode en ce moment est la réconciliation. Je veux me réconcilier avec mon propre peuple, dans ma propre cour. Pour qu’on puisse mettre notre esprit collectif de l’avant et trouver des solutions ensemble », a-t-elle déclaré au média en ligne kahnawakenews.com.

Elle a aussi promis de favoriser le développement économique et de s’occuper du manque de logements abordables.

Dans cette communauté d’environ 8000 personnes sur la Rive-Sud de Montréal, le poste de grand chef était resté vacant depuis le décès en août dernier de Joe Norton.

Plusieurs personnes ont félicité Mme Sky-Deer pour son élection sur sa page Facebook. Elle débutera son mandat avec cinq nouveaux membres au Conseil mohawk, ainsi que six membres réélus.

En matière de patrimoine culturel, la nouvelle grande cheffe a notamment établi plusieurs liens avec l’arrondissement de Lachine. Annoncés comme des « gestes de rapprochement », l’arrondissement a renommé une avenue avec un nom mohawk en 2019 et s’est donné une nouvelle mission de mettre en valeur l’occupation autochtone du territoire. « Nous avons le potentiel de faire de grandes choses ensemble et la première étape est de reconnaître le passé, de célébrer le présent et d’espérer un futur favorable », avait alors souligné Kahsennenhawe Sky-Deer.