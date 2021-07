Quoi surveiller cette fin de semaine?

Fête d’indépendance des États-Unis

L’heure sera à la fête, ce dimanche, aux États-Unis. Alors que les Américains célébreront la fête nationale de l’Indépendance, Joe Biden compte profiter de l’occasion pour célébrer l’« indépendance face au virus ».

De pays le plus éprouvé par la pandémie, avec plus de 600 000 décès, la puissance américaine est devenue un modèle de rétablissement sanitaire et de rebond économique en l’espace d’un an. Mais lutter contre la pandémie et relancer le premier moteur économique de la planète ne sont que deux défis parmi d’autres. Après les réjouissances, de rudes batailles à mener attendront le président.