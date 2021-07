Plus de 500 ménages n'ont pas de logement au lendemain du 1er juillet, déplore le FRAPRU

Plus de 500 ménages n’ont toujours pas trouvé de logement au lendemain du 1er juillet, déplore le FRAPRU, qui souligne qu’il s’agit de la pire année depuis 20 ans.

Et cette estimation est bien en deçà du nombre réel de locataires qui n’ont actuellement pas encore signé de bail : le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ne peut compter que les ménages ayant fait appel aux organismes d’aide.

Il exclut ainsi ceux qui ne les ont pas contactés parce qu’il n’y en avait pas dans leur municipalité ou parce qu’ils se sont débrouillés par leurs propres moyens.

L’an dernier, l’organisme n’avait recensé que 350 ménages mal pris après le 1er juillet, la « journée officielle » des déménagements au Québec.

La situation qui s’envenime a deux facettes, a expliqué en entrevue la porte-parole du FRAPRU, Véronique Laflamme : le manque de logements et leur coût élevé, ce qui les rend hors de portée des familles ou des personnes seules avec des revenus modestes.

Et les ménages sans bail signé au 1er juillet ne sont que la pointe de l’iceberg, souligne Mme Laflamme.

Beaucoup paient des loyers au-dessus de leurs moyens, et doivent se priver d’autres choses essentielles : ils coupent, par exemple, dans leur panier d’épicerie. Le recours aux banques alimentaires ne cesse d’augmenter, constate Mme Laflamme, et c’est en partie causé par le coût élevé des logements.

Ceux qui n’ont pas encore trouvé de chez soi habitent soit chez des proches, dorment dans leur voiture ou ont obtenu de l’aide de leur municipalité, indique-t-elle.

Par contre, le FRAPRU se réjouit que davantage de municipalités se soient dotées d’un service d’aide d’urgence pour les ménages sans logis. À Montréal, en plus d’offrir de l’hébergement temporaire, la Ville accorde de l’aide à l’entreposage et au déménagement, « ce qui a permis de soulager les locataires aux prises avec une réalité déjà stressante ».

Le regroupement apprécie également les améliorations apportées par le gouvernement du Québec à son programme d’aide d’urgence. Mais, selon lui, les mesures d’aide ont été annoncées trop tardivement pour bien des gens qui ont accepté des solutions inadéquates pour ne pas se retrouver à la rue.

Et ces mesures d’urgence ne sont qu’un pansement temporaire : il faut agir sur les causes de cette crise du logement qui est bien réelle, ajoute l’organisme. Il faut plus de logements sociaux abordables ainsi que des coopératives d’habitations.

Le FRAPRU demande au gouvernement de lancer un chantier de logements sociaux à hauteur de 50 000 sur cinq ans, en plus de trouver des solutions aux hausses de loyer démesurées demandées par les propriétaires et aux « rénovictions ».