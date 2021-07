Le sommet de l’OPEP reporté

Les membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et leurs alliés via l’accord OPEP+ ont décidé de reporter à aujourd’hui leur sommet visant à fixer les quotas de production du mois d’août. Initialement prévu hier, le sommet de l’OPEP+ a été ajourné, faute de consensus. Mais ce genre de report n’est pas exceptionnel. Le dernier remonte en janvier et un accord avait été trouvé dès le lendemain.

Cette fois, c’est la réunion de l’alliance élargie à dix autres membres conduits par la Russie qui n’a pas été menée à son terme. Ces derniers devront notamment choisir à quel rythme ils augmenteront leur production.