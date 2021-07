Après la chaleur extrême, le feu menace Lytton, en Colombie-Britannique

Une famille qui a fui un feu de forêt près de Lytton, en Colombie-Britannique, se demande si elle pourra retourner chez elle. Des centaines de résidents ont reçu l’ordre de quitter le village puisque les infrastructures et la sécurité publique sont menacées.

Le maire de Lytton, Jan Polderman, a émis un ordre d’évacuation sur Twitter à 18 h mercredi (21 h à Montréal), une journée après que la ville eut fracassé un record de chaleur canadien, avec 49,6 °C.

Le premier ministre de la province, John Horgan, a décrit la situation comme étant « extrêmement dangereuse » et a affirmé que les services d’urgence faisaient tout en leur possible pour soutenir le village d’environ 250 personnes.

Membre de la communauté de Kanaka Bar, à environ 15 km de Lytton, Jean McKay affirme que sa fille Deirdre a commencé à paniquer quand l’odeur de fumée s’est intensifiée jusqu’à son domicile. « Ma fille nous a appelés avant qu’on perde le service et nous a dit : “Allez-vous-en, allez-vous-en !” », se rappelle-t-elle. « Quand ma copine m’a dit que sa maison brûlait, ça m’a vraiment frappée. »

Quitter sa maison fut une épreuve extrêmement difficile. « J’ai pleuré. Ma fille a pleuré. Elle m’a dit : “Je ne sais même pas pourquoi j’ai pris mes clés. Nous n’allons peut-être plus avoir de maison” », confie-t-elle.

N’ayant nulle part où aller, Mme McKay, ses deux filles, sa mère et sa grand-mère sont allées au “dortoir” du Canadien Pacifique à Boston Bar, où elle travaille comme responsable du nettoyage et où certains employés passent parfois la nuit. « Je me demande si le pont tient encore debout à Lytton, se questionne-t-elle. Il y a un pont ferroviaire que la communauté traverse à pied aussi. Le feu entourait toute cette région. »

Directeur général du district régional de Thompson-Nicola, Scott Hildebrand a avancé que le feu s’est répandu en quelques minutes. Un centre d’accueil a été mis sur pied à Kamloops et un autre est prévu à Merritt.

Il a affirmé que l’ordre d’évacuation a été donné dès que possible. « Ça n’a pas eu d’importance, puisque les gens fuyaient déjà », a expliqué M. Hildebrand, en ajoutant qu’un nuage de fumée recouvrait la région et que les flammes ravageaient déjà les infrastructures du village quand les résidents ont commencé à quitter les lieux.

Toutefois, il a affirmé que personne ne s’était rendu au centre d’accueil à Kamloops pour l’instant. Les quelques hôtels autour de Lytton affichent déjà complet en raison de la vague de chaleur et de la fête du Canada.

Au moins trois feux de forêt faisaient rage en Colombie-Britannique avant que celui à Lytton devienne incontrôlable.

Erica Berg, une agente provinciale d’information sur les incendies, a indiqué que 26 nouveaux feux s’étaient déclenchés dans les derniers jours et que le risque à travers la grande partie de la province est évalué de haut à extrême.