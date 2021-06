Deux autres églises catholiques incendiées, en Alberta et en Nouvelle-Écosse

Deux églises catholiques ont été la proie d’incendies d’« origine suspecte », mercredi, en Alberta et en Nouvelle-Écosse.

Dans le nord de l’Alberta, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a précisé que des policiers avaient été appelés au milieu de la nuit sur les lieux d’un incendie à l’église paroissiale Saint-Jean-Baptiste, à Morinville, à environ 40 km au nord d’Edmonton.

Iain Bushell, directeur général des infrastructures et des services communautaires dans cette petite municipalité, a indiqué que le brasier était si intense que les pompiers n’avaient pas pu entrer dans le bâtiment vieux de 114 ans et que le toit s’était effondré peu de temps après. Selon M. Bushell, les deux clochers principaux et la façade de l’église ont complètement disparu. L’ancien pompier affirme que la cause de l’incendie n’est pas connue pour l’instant.

En Nouvelle-Écosse, le détachement d’Indian Brook de la GRC enquête sur un incendie « d’origine suspecte » qui a endommagé tôt mercredi l’église catholique Sainte-Kateri-Tekakwitha, sur le territoire de la Première nation mi’kmaq Sipekne’katik, à environ 65 km au nord de Halifax. Le caporal Chris Marshall a indiqué que le Bureau du commissaire des incendies avait été appelé pour en déterminer la cause.

Quatre petites églises catholiques en territoires autochtones dans les régions rurales du sud de la Colombie-Britannique ont été détruites récemment par des incendies d’origine suspecte. Une ancienne église anglicane vacante dans le nord-ouest de cette province a aussi été récemment endommagée dans ce que la GRC considère comme un incendie d’origine suspecte.

Ces incendies se sont produits moins d’un mois après la découverte de ce que l’on croit être les restes de 215 enfants dans des lieux de sépulture non marqués sur le site d’un ancien pensionnat pour Autochtones à Kamloops, en Colombie-Britannique. La semaine dernière, la première nation de Cowessess, dans le sud-est de la Saskatchewan, a elle aussi révélé qu’un radar pénétrant avait détecté dans le sol 751 tombes non marquées sur le site de l’ancien pensionnat pour enfants autochtones de Marieval.

Quelque 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats fédéraux, qui ont fonctionné pendant plus de 120 ans au Canada. Plus de 60 % de ces établissements fédéraux étaient tenus par des membres de congrégations catholiques.

« C’est sûr que le moment est particulier, étant donné qu’il s’agit d’une église catholique plutôt emblématique dans notre communauté, et avec les événements malheureux qui ont été découverts dans le pays récemment », a déclaré mercredi M. Bushell lors d’un entretien téléphonique depuis Morinville.