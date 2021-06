Ouvert ou fermé en ce 1er juillet?

Des services sur pause

Les bureaux de la Ville de Montréal seront fermés jeudi, y compris les comptoirs de permis et la Cour municipale. Ce sera aussi le cas des points de service fédéraux et provinciaux, comme les bureaux de passeport et ceux de la Société de l’assurance automobile du Québec.

Il faudra aussi faire sans Postes Canada, dont les bureaux seront fermés et les livraisons seront interrompues pour le 1er juillet.

La collecte des déchets à Montréal, elle, ne changera rien à son programme et continuera selon ses horaires habituels dans la plupart des arrondissements.