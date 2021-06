Frères du Sacré-Coeur: une entente de 60 millions pour des victimes d’agressions sexuelles

Une entente de 60 millions de dollars a été conclue mardi afin d’indemniser des dizaines de victimes d’agressions sexuelles en lien avec les actions collectives intentées contre les Frères du Sacré-Cœur. Il s’agit d’un montant historique, selon l’avocat représentant les victimes.

Le règlement à l’amiable en faveur des demandeurs survient après un processus de négociations présidé par la juge à la retraite Claudette Picard. L’entente devra être approuvée par un tribunal avant que soit entamée la période de réclamation pour les victimes.

« Selon nous, c’est un montant record, de loin le montant le plus important jamais payé dans le cadre d’une action collective visant les agressions sexuelles au Québec. Ça va permettre aux victimes de toucher une indemnisation relativement importante d’ici une année au lieu d’attendre un procès, peut-être des appels et d’autres procès individuels qui auraient pu prendre plusieurs années », a soutenu l’avocat des demandeurs, Me Robert Kugler.

Dans un communiqué, les dirigeants des Frères du Sacré-Cœur ont tenu à présenter leurs excuses « pour les sévices qui auraient été occasionnés par des religieux éducateurs ».

« Nous souhaitons et espérons que les victimes puissent clore un douloureux chapitre de leur vie ; sachant que rien ne pourra jamais effacer les torts qui vous ont été causés. La Communauté souhaite aussi que de tels gestes ne se reproduisent plus jamais. Nous espérons que ce règlement pourra permettre aux victimes d’apaiser leur souffrance », a affirmé le supérieur provincial des Frères du Sacré-Cœur, Donald Bouchard.