C’est l’aube pour le Cirque du Soleil

Paralysé depuis plus d’un an en raison de la pandémie de COVID-19, le Cirque du Soleil renoue avec le public aujourd’hui en amorçant les représentations de son spectacle Mystère à Las Vegas.

Depuis mars 2020, l’entreprise avait été forcée d’annuler ses 44 productions aux quatre coins du monde et de mettre à pied temporairement 4679 acrobates et techniciens, soit 95 % de ses employés. Si tout se passe comme prévu, l’effectif devrait osciller aux alentours de 1000 employés vers la fin de l’année et le public montréalais devrait pouvoir renouer avec la troupe circassienne en avril 2022.