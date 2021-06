Quoi retenir de la fin de semaine?

Une potentielle poursuite contre la Ville de Montréal

La famille de l’adolescent noir, immobilisé au sol par un policier qui a posé le genou sur son cou le 10 juin dernier, envisage de poursuivre la Ville de Montréal au civil pour obtenir un dédommagement financier, a-t-on appris samedi.

« Si on est capable de prouver qu’il y a une faute personnelle et illicite commise contre mon client, on peut aussi poursuivre par ricochet les policiers concernés », a précisé l’avocat de la famille, Me Fernando Belton. « D’ici quelques semaines, on saura si une poursuite sera déposée ou pas », a assuré l’avocat, qui a aussi indiqué que la famille pourrait également décider de porter plainte auprès du Commissaire à la déontologie policière.

Le Service de police de la Ville de Montréal avait expliqué, dans une déclaration, être intervenu le 10 juin à la suite d’une bagarre qui aurait éclaté près de l’école secondaire Georges-Vanier, à Villeray. Des agents sont ensuite intervenus auprès de deux jeunes hommes pour « port d’arme », avait indiqué le corps de police.