Tout le Québec passe au palier d’alerte vert lundi, ce qui signifie plus d’assouplissements à travers la province.

La situation épidémiologique favorable et le taux de vaccination des Québécois ont permis au gouvernement Legault de maintenir le cap avec son plan de déconfinement annoncé il y a quelques semaines.

Québec rapportait vendredi 88 nouveaux cas quotidiens de COVID-19 et aucun nouveau décès lié à la pandémie.

Depuis samedi, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ne diffuse plus les données quotidiennes les fins de semaine et les jours fériés « afin de donner un répit aux équipes cet été ».

Plusieurs régions se trouvaient déjà en zone verte, soit l’Abitibi-Témiscamingue, la Mauricie–Centre-du-Québec, le Saguenay–Lac-Saint-Jean, la Côte-Nord, le Nord-du-Québec, la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent.

Toutes les autres régions qui sont actuellement en zone jaune, comme les grandes régions de Montréal et Québec, celle de Chaudière-Appalaches et les Laurentides vont leur emboîter le pas à compter du 28 juin.

Dans les rassemblements privés, les personnes qui ont reçu deux doses de vaccin contre la COVID-19 n’auront plus à porter le masque et les festivals extérieurs pourront accueillir 3500 personnes, sans qu’elles soient obligées d’avoir une place assignée.

Le palier vert signifie également qu’il est possible de réunir jusqu’à 10 personnes (ou les occupants de trois résidences) à l’intérieur d’un domicile et 20 dans les cours de maisons.

Ce sont les mêmes limites dans les bars et les restaurants : 10 convives à une même table à l’intérieur et 20 sur les terrasses.

Par ailleurs, les limites pour les sports extérieurs passent à 50 joueurs et 50 spectateurs. À l’intérieur, 25 joueurs pourront disputer une partie, sous les encouragements de 25 spectateurs.

Le nombre maximal de personnes dans les lieux de culte, y compris pour les mariages et les funérailles, sera de 250 personnes maximum dès lundi. Les règles sont toutefois plus strictes pour les réceptions : une limite de 25 personnes à l’intérieur et de 50 personnes à l’extérieur devra être respectée.