1 Attablé au parc Jarry, Morgan Petit profite de la fête nationale pour renouer avec ses amis qu’il n’avait pas vus depuis plus d’un an. À cause de la pandémie, les trois familles n’avaient pas eu l’occasion de se présenter leurs enfants en bas âge. Après avoir respecté « à la lettre » les consignes sanitaires du gouvernement, Morgan Petit a le sentiment de retrouver la vie d’avant. « On sait qu’on est encore en zone jaune, mais on met la pandémie on hold pendant une journée. » Jacques Nadeau Le Devoir