Un autre spectacle de la Fête nationale télédiffusé

Pour une deuxième année consécutive, le Grand spectacle de la Fête nationale a été enregistré sans public et sera télédiffusé, ce soir, pandémie oblige.

Le concert a été enregistré mardi à l’extérieur du Manoir Richelieu, en bordure du fleuve Saint-Laurent, dans la région de Charlevoix.

Cette année, le spectacle sera animé par une « famille d’animateurs » formée par Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian et Sarahmée.

Sous le thème « Vivre le Québec tissé serré », l’événement de deux heures rassemblera plus de 200 artistes et personnalités, dont Janette Bertrand, Robert Charlebois, les Trois Accords, Damien Robitaille, Guylaine Tanguay et Kim Thúy, pour n’en nommer que quelques-uns.

L’Orchestre symphonique de Québec et les Petits Chanteurs de Laval seront également de la partie.

Le Grand spectacle de la Fête nationale sera diffusé sur les quatre grands réseaux télévisés du Québec — Télé-Québec, ICI Radio-Canada, Noovo et TVA —, ainsi qu’à la radio sur l’ensemble du réseau Rythme FM dès 20 heures.

Une rediffusion est prévue à 21 h 30 samedi à Télé-Québec.

La réalisation et la mise en scène ont été assurées par Jean-François Blais, tandis que Scott Price a agi en tant que directeur musical pour l’orchestre formé par 17 musiciens ainsi que les choristes.