Ouvert ou fermé pour la Fête nationale?

OuvertCertaines pharmacies et petits commerces d’alimentation maintiennent leurs portes ouvertes, tout comme les restaurants et les bars. Le Biodôme, le Jardin botanique et le Planétarium seront aussi accessibles durant l’ensemble du congé. Plusieurs musées seront ouverts, notamment le Musée d’art contemporain et le Musée des beaux-arts de Montréal. Le jour férié ne changera rien non plus aux horaires de collecte des déchets dans la plupart des arrondissements de Montréal.

FerméLa plupart des épiceries et des magasins seront fermés le 24 juin. Ce sera aussi le cas des succursales de la Société des alcools du Québec et de la Société québécoise du cannabis qui seront fermées jeudi, tout comme les banques et les caisses. Les différents points de services gouvernementaux, tant fédéraux que provinciaux, seront fermés, ainsi que les comptoirs de permis de la Ville de Montréal. Le 24 juin, la plupart des arénas, piscines, centres sportifs et bibliothèques municipales seront fermés et la collecte et la livraison du courrier par Postes Canada sont d’ailleurs suspendues.