Ali Nestor accusé de voies de fait et d’agression sexuelle

Ali Nestor fait face à des accusations de voies de fait et d’agression sexuelle envers une femme. L’ex-boxeur et cofondateur de l’organisme Ali et les Prince*sse*s de la rue a été formellement accusé mardi matin au palais de justice de Joliette. Les événements seraient survenus entre le 27 janvier 2018 et le 1er décembre 2020.

Une ordonnance de non-publication interdit d’identifier la plaignante.

En mai dernier, Ali Nestor avait été exclu de l’équipe du candidat à la mairie de Montréal, Denis Coderre, après que des allégations de voies de fait et d’agression sexuelle eurent fait surface. Quelques heures auparavant, M. Coderre avait présenté M. Nestor comme son futur conseiller spécial dans les dossiers de sécurité publique, de diversité et de jeunesse s’il était porté au pouvoir le 7 novembre prochain.

Le chef d’Ensemble Montréal a rapidement montré la porte de son parti à celui qu’il considérait comme son « frère » et qui a été son instructeur de boxe après sa défaite de 2017. « Je suis abasourdi. Je sais que des accusations ne sont pas portées, mais il est nécessaire qu’Ali Nestor se retire de notre équipe. Dans tous les cas, la justice doit suivre son cours », avait alors indiqué M. Coderre.

Le dossier reviendra à la cour le 2 septembre prochain.

D’autres détails suivront.