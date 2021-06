Points de presse

Le premier ministre François Legault tiendra à 13 h une conférence de presse, aux côtés du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda, concernant la pandémie de COVID-19. Dans un ultime effort pour encourager les 18 à 39 ans à se faire vacciner, le premier ministre a indiqué hier qu’il n’exclut aucun incitatif et envisage une « loterie COVID ». Le ministre Dubé serait chargé de ce dossier.

En parallèle, la directrice régionale de santé publique de Montréal, Dre Mylène Drouin, tient elle aussi une conférence de presse pour faire le point sur la pandémie. Elle sera accompagnée de Sonia Bélanger, présidente-directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Du côté d’Ottawa, le premier ministre Justin Trudeau s’adressera aux Canadiens, et ce, au lendemain d’une rafale d’annonces prévoyant lever graduellement les restrictions de voyage établies par le ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc.