Quoi retenir de la fin de semaine?

Un demi-million de victimes au Brésil

Le Brésil a franchi samedi le triste cap des 500 000 morts de la COVID-19, avec une augmentation récente des décès quotidiens, qui confirme l’imminence d’une troisième vague dans un pays où la vie semblait pratiquement revenue à la normale.

«La troisième vague est en train d’arriver, mais la vaccination, qui pourrait faire la différence, est encore trop lente, et les autorités ne semblent pas vouloir prendre de nouvelles mesures de restriction», a déploré un épidémiologiste de l’Université d’Espirito Santo. Des manifestations ont par ailleurs eu lieu samedi dans plusieurs grandes villes du pays contre le président Jair Bolsonaro, à qui l’on reproche sa gestion chaotique de la crise sanitaire et son discours anticonfinement.

La situation est beaucoup plus réjouissante au Canada, qui a atteint deux cibles importantes de sa campagne de vaccination cette fin de semaine. Selon le site Web COVID-19 Tracker Canada, plus de 75% des Canadiens admissibles ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et plus de 20% des Canadiens admissibles sont maintenant complètement vaccinés.