16 Montréal, 18 juin 2021 | « Pendant une partie de l'hiver, la journaliste Jessica Nadeau et moi-même avons suivi Crystal, une femme qui vit dans la rue depuis quatre ans. Aidée par l’organisme Chez Doris, Crystal a pu signer un bail pour accéder à un logement à bas prix. Mais juste avant d’y accéder, elle a décidé de ne pas déménager et plutôt de retourner dans la rue. L’itinérance est complexe et je souhaite de tout cœur qu’elle y trouve son chemin. » Marie-France Coallier Le Devoir