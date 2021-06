Lancement de Médicament Québec

Le gouvernement du Québec présentera ce matin un nouveau projet appelé Médicament Québec. L’annonce faite en conférence de presse relève du dossier de l’Innovation, comme le suppose la présence du ministre responsable du sujet, Eric Girard. Ce dernier sera accompagné du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Des voix, dont celle du Consortium québécois sur la découverte du médicament, ont demandé au cours des derniers mois à ce que des investissements plus importants soient faits dans l’innovation en santé, notamment pour que le Québec soit plus autonome et autosuffisant. Le contexte de la pandémie de COVID-19 n’était pas étranger à ces demandes.