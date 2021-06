Tensions en Israël

Israël a mené tôt en journée des frappes dans la bande de Gaza en réponse à des lancers de ballons incendiaires mardi, depuis ce territoire palestinien vers le sud israélien, selon des sources sécuritaires palestiniennes et des témoins. Il faudra suivre de près la situation qui s’est déroulée au lendemain d’une marche controversée où plus d’un millier de militants israéliens nationalistes et de l’extrême droite avaient défilé à Jérusalem-Est.

D’autant plus que la nouvelle coalition de droite radicale menée par le premier ministre Naftali Bennett vient tout juste d’entrer au pouvoir et reste fragile. Ces incidents sont les premiers en importance entre Israël et Gaza depuis un cessez-le-feu, le 21 mai dernier.