Joly présente sa réforme sur les langues officielles

C’est finalement aujourd’hui, probablement en avant-midi, que sera déposé à Ottawa le projet de loi réformant les langues officielles. C’est la ministre fédérale Mélanie Joly qui est responsable du dossier.

Le projet de loi, déposé quelques jours avant la fin de la session parlementaire à Ottawa, prend racine dans un document présenté en février où Mme Joly mettait 56 propositions législatives et administratives de l’avant pour ouvrir « la voie pour les 50 prochaines années en matière de langues officielles. » La ministre a une « volonté politique claire » de freiner l’érosion du français dans la machine fédérale, au pays et dans le monde.