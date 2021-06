Alexandre Douville poursuit trois internautes qui l’ont incriminé sur «Dis son nom»

L’humoriste Alexandre Douville poursuit en justice trois internautes qui l’ont incriminé sur Internet lors de la vague de dénonciation d’inconduites sexuelles impliquant la page « Dis son nom ». Il réclame 119 275 $ pour atteinte à sa réputation, après été dépeint comme un « pervers sexuel », un « harceleur » et un « abuseur ».

À l’été 2020, une liste recensant le nom de centaines de personnes anonymement accusées d’inconduites sexuelles circulait sur Internet à partir de la page Facebook « Dis son nom ». Sur cette liste figurait le nom de l’humoriste Alexandre Douville.

Dans la foulée de ce mouvement de dénonciations, Sébastien St-Germain a publié sur sa propre page Facebook une déclaration dénonçant le « comportement de prédateur sexuel » présumé d’Alexandre Douville « dans le but de [lui] nuire », peut-on lire dans la plainte déposée par les avocats de l’humoriste à la Cour supérieure de Montréal, mardi dernier. M. St-Germain encourageait les personnes qui liraient cette publication, « à la diffuser le plus possible, pour que le plus de personnes possible connaissent [ces] comportements de prédateur sexuel », poursuit la requête.

Cette publication a entraîné quatre autres personnes à témoigner contre l’humoriste, notamment Mélodie Danis et Janie Côté, toutes deux étant aussi visées par l’action de M. Douville. Les accusations de Janie Côté « dépeignent le demandeur en pervers sexuel, en harceleur et en abuseur », décrit la poursuite. Mélodie Danis a pour sa part publié sur la page Facebook de M. St-Germain des échanges textos entre l’humoriste et celui-ci, « où il y est fait état de séquestration pouvant être perpétrée par [Alexandre Douville] », toujours selon le document.

En somme, ces publications avaient pour « but de leur permettre de se faire justice à elles-mêmes, sans passer par les procédures judiciaires usuelles en semblables circonstances », plaide-t-on.

Mises en demeure

Ces témoignages sont restés en ligne sept mois, jusqu’à ce que l’humoriste envoie une mise en demeure à Sébastien St-Germain. Ce dernier a retiré sa publication environ un mois plus tard.

Une mise en demeure a aussi été envoyée à Janie Côté pour qu’elle retire son témoignage. Son avocat a répondu quelques jours plus tard « par une lettre niant toute responsabilité » de sa cliente.

La circulation de ces témoignages a eu un effet « dévastateur » sur la carrière d’Alexandre Douville, soutiennent aujourd’hui ses avocats. L’homme a dû rompre tout lien avec le monde de l’humour, « vu l’atteinte à sa réputation qui constitue une tache presque impossible à enlever pour toute personne œuvrant dans le domaine du spectacle ». Il estime également avoir subi des « pertes de sommeil, d’appétit et des frustrations ».

Alexandre Douville réclame donc la somme de 120 000 $ pour la perte de revenus de 19 spectacles, pour le remboursement de billets, pour la chute de ses abonnés sur la plateforme Patreon, en plus de dommages moraux pour atteinte à sa réputation et d’un autre montant à titre de dommages punitifs.

La plainte exige aussi « aux défendeurs de publier sur la page Facebook du défendeur St-Germain une lettre d’excuse », selon un texte à être déterminé en cour.