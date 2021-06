Pensionnats autochtones: des recherches seront entreprises sur l’île de Fort George

Des membres de la nation crie entreprendront la délicate recherche de corps d’écoliers autochtones sur l’île de Fort George, où deux pensionnats autochtones participaient, selon eux, au « génocide » contre les peuples autochtones.

Le grand chef de la nation crie, Abel Bosum, appréhende « des jours très difficiles à venir » au gré des découvertes sur les sites d’anciens pensionnats aux quatre coins du Canada, dont ceux établis dans la communauté de Chisasibi, sur la rive de la baie James, jusqu’au milieu des années 1970. Des autochtones de différentes communautés s’y sont vus « dépouiller de leur identité », à commencer par leur culture et leur langue, dans les pensionnats St. Phillip et St. Joseph Des enfants cris d’Eeyou Istchee subissaient le même sort, mais dans des établissements similaires dans le reste du Canada.

« De savoir que des restes d’enfants seront trouvés sur les terrains de notre communauté – des enfants enlevés de leur domicile lointain – est insupportable », fait valoir la cheffe de Chisasibi, Daisy House. Elle a pris l’engagement solennel de « sécuriser les sites », de « documenter le passé » et de « commémorer » la mémoire des garçons et des filles morts en raison des mauvaises conditions sanitaires ou de malnutrition dans l’« amour » et la « compassion ».

La découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone à Kamloops, en Colombie-Britannique, a fait resurgir « la douleur et l’angoisse » dans la nation crie, non seulement chez les « survivants des actes génocidaires » perpétrés par les communautés religieuses et les gouvernements, mais également chez leurs proches.

Il y a la douleur et l’angoisse ressenties par les familles et les communautés desquelles les enfants ont été extirpés pour être « enrôlés de force dans des écoles lointaines » avant de disparaître ou encore de rentrer l’« esprit brisé ». Il y a aussi la douleur et l’angoisse des enfants qui ignorent les « actes de torture, de violence, d’abus sexuel, … » subis par leurs parents dans les pensionnats. « Nous souffrons donc en silence alors que nos jeunes subissent les conséquences sans savoir pourquoi. L’héritage douloureux des pensionnats autochtones ne s’arrêtera pas lorsque le dernier élève va mourir, car tel un cancer, il est profondément ancré dans le tissu social de nos communautés », souligne la nation crie.

Selon elle, le taux de criminalité et d’incarcération, de maladies chroniques, et des résultats scolaires médiocres s’expliquent notamment par le « terrible héritage des pensionnats autochtones ».

« Nous savons que la découverte de Kamloops n’est pas un événement isolé et savons qu’il y aura d’autres moments difficiles », poursuit Abel Bosum. Dans cette perspective, des « offres plus larges » de services en santé mentale s’avéreront nécessaires, soutient-il. « Bien que les efforts à court terme comme le recrutement de travailleurs sociaux ou de professionnels de la santé en santé mentale soient appréciés, des solutions à long terme nécessitent le renforcement des capacités locales pour résoudre les problèmes locaux. »

Appels à l’action

Le grand chef de la nation crie demande aux gouvernements de reconnaître non seulement le racisme systémique, mais aussi le génocide dont les peuples autochtones ont été victimes après le « traumatisme intergénérationnel » du régime des pensionnats autochtones.

Les gouvernements canadien et québécois « ont un rôle important à jouer pour aller au-delà des pratiques actuelles de déni, d’évitement et de minimisation, et s’assurer que notre société reconnaisse que ces horribles actes de génocide forment notre histoire collective ».

M. Bosum propose aussi d’aménager un « musée des pensionnats autochtones » à Montréal et à Québec « similaire » au Musée de l’Holocauste dans la métropole québécoise — qui « veille à ce qu’un chapitre sombre de l’histoire mondiale ne soit ni oublié ni répété » — en plus d’enrichir le contenu des programmes de formation en ajoutant du contenu sur « les importantes contributions des peuples autochtones, ainsi que les injustices et les génocides dont [ils ont] été victimes ».

Le grand chef avance aussi l’idée d’élargir la portée de la Loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d’enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d’une admission en établissement, qui a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 3 juin dernier, afin de permettre la divulgation d’informations à des « communautés » ou encore à la « société en général » sur les victimes des pensionnats.

La cheffe de Chisasibi, Daisy House, souhaite communiquer avec les familles et les communautés de tous les élèves ayant franchi les portes des pensionnats autochtones à Fort George. Pour y arriver, elle compte sur la collaboration à la fois des organisations gouvernementales et des communautés religieuses.