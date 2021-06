Quoi surveiller aujourd’hui ?

Sommet sur la sécurité internationale

Justin Trudeau rencontre aujourd’hui des dirigeants des pays de l’OTAN. Ce sommet rassemble les pays occidentaux autour d’intérêts militaires communs.

À l’ordre du jour: l’entrée possible de l’Ukraine dans ce groupe sélect. Le renforcement militaire de la Russie à la frontière ukrainienne, l’annexion de la Crimée par Moscou en 2014, l’ingérence présumée de la Russie dans les élections américaines et les allégations de cyberattaques téléguidées par le Kremlin ont contribué à exacerber les tensions entre Moscou et ses homologues de l’Ouest.