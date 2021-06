Quoi retenir de la fin de semaine?

Départ de Nétanyahou

Après 12 ans de règne ininterrompu, le premier ministre Benjamin Nétanyahou a été écarté du pouvoir dimanche à l’issue d’un vote de confiance au Parlement israélien, qui a plutôt choisi d’élire son ancien allié Naftali Bennett à la tête du pays. Après l’annonce du résultat (60 pour, 59 contre), les Israéliens ont été nombreux à célébrer son départ dans les rues et sur l’emblématique place Rabin, à Tel-Aviv, lieu de contestation du pouvoir depuis plus d’un an.

La communauté internationale n’a pas tardé à réagir non plus. Le premier ministre Justin Trudeau s’est empressé de féliciter le nouveau chef israélien, rappelant que le Canada «demeure fermement engagé en faveur d’une solution à deux États permettant aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre dans la paix, la sécurité et la dignité, sans crainte et dans le respect des droits de la personne».