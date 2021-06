Un vélo fantôme est installé en hommage à Maxime Levesque

Plus d’une centaine de personnes ont rendu hommage samedi à Maxime Levesque, qui a perdu la vie alors qu’il effectuait un trajet à vélo sur l’avenue Papineau, dans le Plateau-Mont-Royal. L’installation d’un vélo fantôme à sa mémoire survient au moment où le nombre de collisions mortelles impliquant des cyclistes est en augmentation dans la métropole.

M. Levesque, qui travaillait dans un centre de la petite enfance, n’avait que 33 ans lorsque sa vie a été fauchée par un automobiliste du même âge qui a perdu le contrôle de son véhicule le 8 avril dernier, happant le cycliste dans son passage. L’automobiliste, qui avait été conduit dans un centre hospitalier dans un état grave le jour de l’accident, a survécu à ses blessures, a confirmé le Service de police de la Ville de Montréal samedi. Sa voiture avait été retrouvée à la renverse.

Un peu plus de deux mois après ce triste événement, plus d’une centaine de personnes se sont recueillies vers 11h à l’endroit exact où la collision a eu lieu, sur l’avenue Papineau, pour installer un vélo fantôme – qui se caractérise par sa couleur blanche – en hommage à M. Levesque. Des membres de la famille de M. Levesque, d’origine française, prennent part à cette commémoration, de même que plusieurs amis et collègues du cycliste, qui oeuvrait d’ailleurs au sein du club de soccer de l’Union sportive de Montréal.

La conseillère associée aux transports actifs au comité exécutif de la Ville, Marianne Giguère, prend aussi part à l’événement. Pour l’instant, l’administration de Valérie Plante ne prévoit pas d’aménager une piste cyclable sur l’avenue Papineau, dans le secteur où cet accident a eu lieu.

« Aucun élément criminel »

Le Bureau du coroner doit encore déterminer les causes exactes de cette collision mortelle. Le SPVM écarte cependant la possibilité que l’automobiliste à l’origine de celle-ci ait commis un excès de vitesse au moment de l’événement.

« Il n’y a aucun élément criminel dans cet événement-là, aucun constat d’infraction qui n’a été émis », indique la porte-parole du corps de police, Caroline Chèvrefils.

Depuis le début de l’année, le SPVM rapporte le décès de deux cyclistes et de six piétons dans un total de 14 collisions mortelles, qui ont aussi mené à la mort de deux conducteurs de véhicules et autant de passagers, de même qu’à celle de deux motocyclistes.

Un troisième cycliste a par ailleurs perdu la vie le mois dernier à la suite d’une chute sur le circuit Gilles-Villeneuve, vraisemblablement à la suite d’une collision avec un autre cycliste. Il n’est toutefois pas comptabilisé dans les données du SPVM.

Dans l’ensemble de l’année 2020, un cycliste a perdu la vie à la suite d’une collision sur les routes de Montréal. Aucun n’est mort dans de telles circonstances en 2019 et trois en 2018.

Plus de détails à venir.