Le G7 démarre

Le sommet du G7 s’ouvre ce vendredi, au Royaume-Uni, avec des leaders qui sont rassemblés en personne pour la première fois depuis 2019.

Le G7 comprend le Canada — Justin Trudeau est arrivé sur place jeudi soir —, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, la France, l’Italie et l’Allemagne, ainsi que l’Union européenne.

À l’ordre du jour de la rencontre, on trouve des points tels que les mesures pour mettre fin à la pandémie, la relance économique et la distribution des vaccins dans les pays moins riches. Le Canada compte aussi discuter des changements climatiques, de la promotion de l’égalité des sexes et des droits de la personne.