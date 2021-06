Québec rapporte 189 nouveaux cas de COVID-19

Québec signale jeudi 189 nouveaux cas de COVID-19 ainsi que deux décès, alors que la baisse des hospitalisations se poursuit.

Un total de 372 476 personnes ont été infectées depuis le début de la pandémie, dont 359 104 sont considérées comme rétablies.

Le bilan des décès s’élève à 11 166. Aucun décès n’a été rapporté dans les 24 dernières heures. Un des deux décès signalés jeudi est survenu avant le 3 juin et l’autre à une date inconnue.

On compte maintenant 251 hospitalisations, une diminution de six par rapport à la veille. Par contre, quatre personnes de plus se trouvent aux soins intensifs, pour un total de 64.

Un total de 24 653 prélèvements ont été réalisés le 8 juin.

En ce qui a trait à la vaccination, 84 936 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de 6 385 517 doses injectées au Québec. S’ajoutent 12 531 doses administrées à des Québécois hors de la province.

Les 21 700 doses du vaccin de Moderna attendues cette semaine ont été livrées mercredi.

L’Institut national de santé publique du Québec indique que 67,2 % de la population a maintenant reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19. Si l’on ne compte que les personnes de 12 ans et plus, ce pourcentage grimpe à 76,9 %. Au Québec, 10,1 % de la population est considérée comme adéquatement vaccinée, c’est-à-dire qu’elle a reçu deux doses de vaccin, ou une seule si elle a des antécédents de COVID-19.