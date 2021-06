Éclipse solaire matinale

« Le Soleil a rendez-vous avec la Lune », chantait Trenet. Et les deux y seront très tôt demain matin, quand notre satellite ne laissera passer qu’un anneau de lumière issue de notre étoile.

À Montréal, cette éclipse de Soleil partielle sera à son point culminant à 5 h 39, et environ 79 % de la surface apparente du disque solaire sera couverte par la Lune. Ce matin, le soleil se lève à 5 h 10 dans la métropole, mais plus vous êtes au nord, plus tôt vous verrez cette éclipse qui, sur le papier, débute à 4 h 49.

Mais prudence ! Des lunettes protectrices seront absolument nécessaires pour observer ce phénomène rare.