Une troisième entente complète entre Québec et un syndicat du secteur public

Une troisième entente de principe complète, incluant les salaires et les conditions de travail, est intervenue entre Québec et l’une des organisations syndicales du secteur public.

Le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) a annoncé lundi soir avoir lui aussi conclu une entente de principe portant à la fois sur les salaires et les conditions de travail. Elle concerne 21 000 de ses 30 000 membres.

Ce syndicat de professionnels représente des comptables, des analystes en procédés informatiques, des biologistes, des arpenteurs-géomètres, par exemple.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, s’est dite « heureuse » d’être parvenue à cette autre entente de principe, qui permettra de favoriser l’attraction et la rétention du personnel dans la fonction publique.

Avant le SPGQ, la FTQ avait déjà conclu une entente de principe qui prévoit des augmentations de salaire de 2 % en 2020-2021, 2 % en 2021-2022 et 2 % en 2022-2023, de même qu’une modification de la structure salariale afin d’octroyer des augmentations de salaire plus élevées aux plus bas salariés.

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE), qui représente 49 000 enseignants du primaire, secondaire et de la formation professionnelle, avait été la première à conclure ses négociations.