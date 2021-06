Grève dans le secteur de la santé

Après avoir caressé l’espoir d’en venir à un consensus avec le gouvernement Legault dans le cadre du renouvellement de la convention collective de ses quelque 60 000 membres, l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a mis sa menace à exécution lundi en entamant la première de deux journées de grève générale dans l’ensemble de la province.

Les membres de l’APTS, parmi lesquels on compte notamment des travailleurs sociaux, des techniciens en imagerie médicale et des psychologues, se mobiliseront ainsi aujourd’hui et mardi devant plusieurs établissements de santé et centres jeunesse répartis dans la province. Cependant, puisqu’il s’agit d’une grève dans le secteur de la santé, les services essentiels devront être maintenus dans une proportion qui varie de 50 à 100% en fonction de l’unité de soins.

L’organisation syndicale réclame notamment de meilleures primes pour les intervenants en centres jeunesse, en plus de revendiquer des congés mobiles pour ses membres, dont la charge de travail a été alourdie par la pandémie de COVID-19.