Quoi surveiller cette fin de semaine?

Un temps caniculaire

Ce sera une fin de semaine chaude et humide sur le Québec, vu que les températures oscilleront autour du 30 °C sans prendre compte du facteur humidex — et le four restera ouvert ainsi jusqu’à au moins mercredi.

Branchez les climatiseurs, faites des réserves de cubes de glace et partez à la recherche des piscines, patinoires et jeux d’eau — à moins que la pluie prévue par endroits ne s’en charge. Le Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau ouvrira par ailleurs ses portes cette fin de semaine, mais il faut réserver son moment dans l’eau.