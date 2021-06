279 nouveaux cas de COVID-19 au Québec

Québec a rapporté 279 nouveaux cas de COVID-19 et quatre décès liés au virus.

Un total de 371 361 personnes ont été infectées par le virus depuis le début de la pandémie, dont 356 998 sont considérées comme rétablies. On recense 3215 cas actifs. Quant au nombre de décès, il atteint 11 148.

Un décès est survenu dans les 24 dernières heures et trois entre le 28 mai et le 2 juin.

Le nombre d’hospitalisations demeure en baisse. On en rapporte vendredi 307, une diminution de 10 comparativement à la veille, dont 67 se trouvent aux soins intensifs, une baisse d’un.

Un total de 24 768 prélèvements ont été réalisés le 2 juin.

En ce qui concerne la vaccination, 95 704 doses ont été administrées dans les 24 dernières heures, pour un total de plus de 5,90 millions injectées au Québec. S’ajoutent à ces doses les 9417 administrées hors Québec, pour un total de plus de 5,91 millions sur plus de 6,50 millions de doses reçues.

Une livraison de 81 400 doses de Moderna, sur les 90 500 attendues cette semaine, a été reçue jeudi.

Selon les données de l’Institut national de santé publique du Québec, 63,6 % de la population a reçu au moins une dose de vaccin et 7,9 % est considérée comme adéquatement vaccinée, c’est-à-dire qu’elle a reçu deux doses ou une seule si elle a déjà eu la COVID-19. Dans la population âgée de 12 ans et plus, ce sont 72,8 % des gens qui ont reçu au moins une dose.