De quoi cancanera Cannes ?

Le Festival de Cannes, qui tiendra cette année sa 74e édition, dévoilera aujourd’hui sa toujours très attendue Sélection officielle. L’événement doit se tenir du 6 au 17 juillet sur la Croisette. L’année dernière, le festival n’a pas eu lieu en raison de la pandémie.

On sait déjà l’identité de trois œuvres qui seront au menu du jury présidé par Spike Lee : Annette, du Français Leos Carax, Benedetta de Paul Verhoeven et The French Dispatch de Wes Anderson.

On apprenait mercredi que c’est l’actrice et réalisatrice américaine Jodie Foster qui recevra la Palme d’or d’honneur.