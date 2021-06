La révolution de la réconciliation a débuté avec Joyce Echaquan, dit la coroner

La « petite révolution de la réconciliation » des peuples au Québec a commencé avec Joyce Echaquan, a déclaré la coroner Géhane Kamel, en mettant le point final à l’enquête publique portant sur la mort de cette mère de famille autochtone.

Il faudra le raconter à vos enfants, a suggéré Me Kamel au conjoint de Mme Echaquan en livrant un « mot personnel » pour conclure les audiences de son enquête.

À Joyce elle-même, elle a promis que son rapport ne serait pas complaisant, mais plutôt honnête.

Elle espère surtout qu’il sera « la fondation d’un pacte social » qui fera dire à tous « plus jamais ».

Mme Echaquan est décédée le 28 septembre dernier à l’hôpital de Joliette. Peu avant sa mort, elle s’était filmée de son lit d’hôpital, agitée et souffrante, alors que deux employées l’insultaient et la dénigraient. Publiée sur les réseaux sociaux, cette vidéo a attiré l’attention de la population qui s’est indignée et questionnée sur le traitement des Autochtones dans le système de santé québécois.

Les audiences de l’enquête publique ont débuté le 13 mai dernier et se sont terminées mercredi matin, avec les représentations des avocats de divers acteurs ayant participé aux audiences publiques.

Leurs résumés des témoignages entendus alternaient mercredi entre douleur, exaspération et espoir.

La douleur a été vécue par les membres de la famille et les proches de Mme Echaquan, qui ont été appelés à revivre, impuissants, les derniers moments de sa vie.

L’exaspération tient au fait que cette enquête n’est pas la première qui met en lumière les inégalités de traitement que vivent les Autochtones dans le réseau de la santé : pourtant, le racisme et les préjugés y sévissent toujours. La frustration, telle que décrite par Me Jean-François Arteau, qui représente la nation atikamekw, était notamment d’avoir entendu tout au long de l’enquête des employés de l’hôpital de Joliette dire que telle chose n’était pas de leur faute ou que telle décision relevait de quelqu’un d’autre : il a dénoncé leur manque d’imputabilité, entre autres lacunes.

L’espoir est venu sous plusieurs formes : les mains tendues, notamment celles des chefs atikamekw prêts à travailler avec le CISSS de Lanaudière et l’hôpital de Joliette pour améliorer les soins et le sentiment de sécurité des leurs.

Il est aussi dans les engagements pris par la nouvelle p.-d.g. du CISSS, Maryse Poupart, qui est venue relater mardi les actions qu’elle a déjà prises et celles qu’elle promet. Un membre de la communauté atikamekw sera au conseil d’administration, un commissaire aux plaintes autochtones a été ajouté à l’équipe et un deuxième agent de sécurisation culturelle sera bientôt engagé, de même qu’un interprète. En plus de ces travailleurs supplémentaires, c’est l’attitude de la nouvelle p.-d.g. qui a réconforté Me Kamel et qui lui donne espoir en l’avenir.

Marche à Trois-Rivières

Pour marquer la fin du processus, des milliers de personnes ont marché pacifiquement mercredi à Trois-Rivières. Appelé « Justice pour Joyce : un vent de changement », l’évènement a débuté à 13 h au parc Jean-Béliveau, les organisateurs invitant la population à montrer son soutien à la famille de Mme Echaquan. Les audiences de l’enquête ont eu lieu en ville.

« Nous saluons et remercions ceux et celles qui prendront part à cette marche pour porter la voix de Joyce, nous croyons aussi que c’est cette solidarité qui nous aide à mieux vivre ensemble, c’est ensemble que nous changerons notre société pour que tous puissent trouver la sérénité et l’harmonie », avait réagi le conjoint de Mme Echaquan, Carol Dubé.