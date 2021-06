Rapport de la VG du Québec

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, dévoilera les conclusions d’un rapport qui se penche sur plusieurs dossiers d’intérêt.

Mme Leclerc abordera notamment la gestion des licences d’entrepreneur en construction, la rémunération des médecins et le programme d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres.

Lors de son dernier rapport, en mars, la VG s’était penchée sur les 12 milliards de subventions non comptabilisées dans le budget du Québec.