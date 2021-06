Jacques Lacoursière, historien et communicateur, est décédé à l'âge de 89 ans

L'historien Jacques Lacoursière, coauteur notamment du manuel d'histoire Canada-Québec qui a accompagné de nombreux élèves au secondaire, est décédé mardi à l'âge de 89 ans.

Selon le directeur général et éditeur des éditions du Septentrion, Gilles Herman, M. Lacoursière serait décédé mardi matin auprès de ses proches. Il éprouvait ces derniers temps des troubles cognitifs sévères.

M. Lacoursière avait déjà été dans les années 1960 le cocréateur du « Boréal Express - Journal d'histoire du Canada », avec notamment son ancien professeur Denis Vaugeois et Gilles Boulet, à Trois-Rivières.

C'est avec le même Vaugeois et un autre grand historien, Jean Provencher, qu'il dirige la rédaction du manuel scolaire d'histoire Canada-Québec, constamment revu et augmenté depuis la fin des années 1960.

M. Lacoursière avait aussi écrit au milieu des années 1990 une Histoire populaire du Québec, en cinq volumes. Conscient de l'importance de la vulgarisation, il avait été recherchiste au contenu et narrateur de la série Épopée en Amérique, réalisée par Gilles Carle et diffusée en 1997 à Télé-Québec.

En 2002, il publie Une histoire du Québec racontée par Jacques Lacoursière, sorte de synthèse, en moins de 200 pages, de tous ses livres et manuels. Mais tout au long de sa carrière, l'historien vulgarisateur sera très présent à la télévision et à la radio, pour rendre l'Histoire vivante et incarnée dans les gens qui l'ont faite, petits et grands.

Au tournant des années 1970, il avait aussi coécrit avec Denis Vaugeois Les Troubles de 1837-38 et L'Acte de Québec et la Révolution américaine. Né à Shawinigan en 1932, Jacques Lacoursière avait aussi rédigé en 2001 l'histoire de sa ville natale alors centenaire.

L'historien avait reçu toutes les palmes, notamment en 2007 le prix Gérard-Morrisset, un des Prix du Québec, pour une carrière consacrée au patrimoine, puis la Légion d'honneur l'année suivante. Il a été fait Chevalier de l'Ordre de la Pléiade en 2015.