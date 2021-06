Québec sur la COVID-19

Le premier ministre François Legault tiendra son premier point de presse pandémique dans un Québec en déconfinement. Il reviendra possiblement sur les différents vastes rassemblements qui se sont produits un peu partout, dont au Vieux-Port de Montréal.

M. Legault prendra la parole à 13 h, et sera accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Il pourrait également être question de la vaccination chez les jeunes. Québec envisagerait de nouvelles initiatives pour les convaincre. « Si on n’est pas capables de les rejoindre par des façons conventionnelles, on va aller les rejoindre où ils sont », a déclaré lundi M. Dubé.