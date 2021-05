Des responsables des dossiers autochtones dont personne n’a entendu parler ?

La directrice des affaires autochtones au ministère de la Santé, Julie Gauthier, est venue présenter lundi le rôle des « responsables des dossiers autochtones » des établissements de santé du Québec, à la grande surprise d’experts qui n’avaient jamais entendu parler de ces postes.

« On arrive à la fin des audiences et c’est la première fois que j’entends parler de ça », a lancé la coroner Géhane Kamel, au 11e jour de son enquête sur la mort de Joyce Echaquan, le 28 septembre, sous les insultes racistes de membres du personnel du Centre hospitalier De Lanaudière, couramment appelé hôpital de Joliette.

« J’apprends ça ce matin », a aussi réagi l’avocat représentant les Atikamekw de Manawan, Jean François Arteau, au 11e jour de l’enquête publique du coroner sur la mort de Joyce Echaquan. Il a précisé au passage qu’il travaillait avec les Autochtones depuis 25 ans.

Julie Gauthier, en poste depuis 2019, a ensuite identifié Éric Salois comme étant le « responsable des dossiers autochtones » au CISSS de Lanaudière. M. Salois a été nommé président-directeur général adjoint de ce CISSS en avril 2019. Son avis de nomination souligne qu’il a œuvré dans le secteur de la protection de la jeunesse et auprès des personnes âgées.

Son nom n’apparaît plus dans l’organigramme du CISSS de Lanaudière ; son poste est affiché comme étant « vacant ».

Des postes « variables »

Devant la coroner, Mme Gauthier a reconnu que ces responsables occupent des postes « variables » dans l’organigramme, mais a souligné que certains sont « assez haut » dans la hiérarchie. D’autres, a-t-elle ajouté, « cumulent d’autres fonctions » que celle de responsable des dossiers autochtones. Dans certaines régions, les contacts avec les populations autochtones sont d’ailleurs limités, tandis qu’ailleurs, ils sont beaucoup plus fréquents, a-t-elle affirmé.

Appelée à témoigner tout de suite après le chirurgien innu Stanley Vollant, Mme Gauthier a rappelé que Québec avait l’intention de rendre publics, sous peu, des « guides » à l’intention des gestionnaires et de la haute direction des établissements de santé. Pour rappel, Québec s’est engagé en mars à intégrer, « bientôt », la notion de sécurisation culturelle dans la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Il s’agit là de l’une des recommandations du rapport Viens, remis au terme de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec.

Selon Mme Gauthier, il ne faut surtout pas que le réseau s’arrête aux formations de trois heures actuellement données aux travailleurs de la santé. Sauf qu’il ne faut pas nier l’importance de celles-ci non plus, a-t-elle fait valoir. Pour certains soignants, les « informations de base » contenues dans cette formation sont « un premier pas », « un premier contact » avec les réalités autochtones, a-t-elle dit.

Peur de se faire soigner

Juste avant Mme Gauthier, le chirurgien innu Stanley Vollant a déclaré que les Autochtones ont peur de se faire soigner. Une enquête du Devoir a récemment démontré que cette crainte traverse les communautés et les territoires.

En citant des impacts dévastateurs sur sa propre famille, le Dr Vollant a rappelé que les Autochtones entretiennent une méfiance envers le système de santé qui est notamment ancré dans l’histoire des sanatoriums et des pensionnats. Il a ajouté que la mort de Mme Echaquan avait alimenté cette méfiance encore davantage. « J’ai plusieurs amis autochtones, récemment, qui ont été hospitalisés et qui m’ont dit : peux-tu vérifier si j’ai été bien traité ? », a-t-il illustré.

Le chirurgien s’est par ailleurs dit « tanné des commissions d’enquête ». « On connaît les solutions », a-t-il dit, en plaidant pour un passage à l’action. À son avis, le refus du gouvernement Legault de reconnaître le racisme systémique revient à appeler « l’éléphant dans la pièce » un « pachyderme à grandes oreilles ». Reste que le Dr Vollant s’est dit prêt à faire un « sacrifice sur la sémantique » pour encourager l’action.

Devant la coroner Kamel, il a formulé plusieurs recommandations. Il souhaiterait que les différents ordres professionnels encouragent l’éducation de leurs membres afin qu’ils sachent comment soigner les Autochtones tout en les rassurant. Il faut rétablir la confiance, a-t-il insisté, car « elle est brisée pour les Autochtones ».

La création d’un poste d’agent de liaison et de sécurisation culturelle, comme celui qui existait à l’hôpital de Joliette, est nécessaire, a-t-il ajouté. Mais ces agents ont besoin de formation, a-t-il précisé. Il faut aussi que la direction soit responsable et imputable du bon fonctionnement du rôle des personnes qui occupent ces postes, a fait valoir le médecin.

À l’hôpital de Joliette, l’agente en poste le jour de la mort de Joyce Echaquan s’est vue interdire l’accès à l’urgence et n’avait eu aucun soutien de l’administration afin de pouvoir pleinement exercer son rôle.

— Avec La Presse canadienne