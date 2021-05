Soutien à domicile

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, de même que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, prendront part à 13h à une conférence de presse à Montréal pour annoncer un nouvel investissement visant à bonifier l’offre de services publics en soutien à domicile.

La pandémie ayant exacerbé les besoins pour de tels services, Québec avait débloqué en novembre dernier une somme additionnelle de 100 millions de dollars à cette fin. Une partie de ce montant devait notamment servir à augmenter les salaires du personnel afin d’assurer leur rétention.

Le plus récent budget du gouvernement Legault, dévoilé en mars dernier, prévoit un investissement de 750 millions de dollars sur cinq ans afin d’offrir plus d’heures de soins et plus de services à domicile aux Québécois.